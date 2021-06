Der erste Bitcoin-Automat Österreichs steht in Graz

Das Grazer Start-up Coinfinity hat den ersten Bitcoin-Automaten Österreichs in Betrieb genommen . Der Automat, an dem Bargeld in Bitcoins umgetauscht werden können, steht im Geschäftslokal von Coinfinity in der Grazer Mariahilferstraße 21. Laut den Betreibern können bereits kleine Beträge ab fünf Euro in Bitcoins umgetauscht werden. Am Freitag findet im Geschäftslokal ab 18 Uhr eine Eröffnungsparty statt, bei der der Automat eingeweiht wird. Der Zugang zum Automaten ist während der Geschäftszeiten möglich.

Kompetenzzentrum für Bitcoin

Hergestellt wurde der Automat vom US-Unternehmen Lamassu. Der erste Bitcoin-Bankomat ging im Oktober 2013 in Kanada an den Start und verzeichnete allein im ersten Monat einen Umsatz von mehr als 700.000 Euro. Weltweit sind bereits mehr als 100 Bitcoin-Automaten in Betrieb. Coinfinity versteht sich als "Kompetenzzentrum für Bitcoin und kryptografische Währungen" und will Unternehmen und Privatpersonen in Bitcoin-Fragen beraten.

Der Automat soll einen einfachen Einstieg bieten, die Betreiber wollen Interessierten auch beim Einrichten eines Bitcoin-Wallets helfen. Die Akzeptanz von Bitcoins nimmt weiter zu. In Wien akzeptiert beispielsweise eine Bar Bitcoins als Zahlungsmittel, einige Dienstleister und Shops in Österreich nehmen sie ebenfalls in Zahlung.