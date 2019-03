Deshalb ist Ji32k7au4a83 ein unsicheres Passwort

Passwort-Manager nutzen Generatoren, um Passwörter zufällig zu erstellen. Daraus ergeben sich etwa Kombinationen wie Ji32k7au4a83. Dennoch ist es gerade diese Abfolge aus Zeichen, die laut Have i Been Pwned schon in über 140 geleakten Datenbanken gefunden wurde. Erstellt hier etwa ein Passwort-Manager immer dasselbe „zufällige“ Passwort?

Das Rätsel und auch die Lösung dafür kommt von Robert Ou. Ji32k7au4a83 ist keine zufällige Zeichenfolge, sondern eine phonetische Transkription für chinesischen Schriftzeichen. Wird in der Zhuyin-Tastatur我的密碼 eingegeben, entsteht daraus Ji32k7au4a83. Die Zeichen wiederum heißen übersetzt „Mein Passwort“.