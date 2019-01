Details zur "Game of Thrones"-Fortsetzung veröffentlicht

Das lange Warten hat bald ein Ende: Im April sendet HBO die finale Staffel von "Game of Thrones" aus. Damit ist die Erfolgsserie aber nicht Geschichte. Der US-Sender hat nun weitere Details zum GoT-Spin-off bekanntgegeben.

So spielt das "Game of Thrones"-Prequel mehrere tausend Jahre vor der eigentlichen Handlung der Originalserie, zu einer Zeit, als Westeros von einem schlimmen Winter heimgesucht wurde, der mehrere Menschengenerationen andauerte. Ein legendärer Held hat sich damals mit den Children of the Forest zusammengetan, um gegen die einfallenden White Walkers und den Night King zu kämpfen.