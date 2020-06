Deutschland bekommt Teststrecke für selbstfahrende Autos

An der neuen Technologie wird derzeit von zahlreichen Herstellern geforscht. So wurde die Technikmesse CES Anfang Jänner zur Bühne für die selbstfahrenden Autos. Der deutsche Konzern Daimler brachte den neu entwickelten Prototypen F015 mit. Auch Audi arbeitet derzeit mit Hochdruck an einem entsprechenden Modell. Der A7 mit dem Spitznamen „Jack“ fuhr von der Audi-Entwicklungszentrale im kalifornischen Belmont ins fast 900 Kilometer entfernte Las Vegas.

Ford eröffnete in der vergangenen Woche ein Labor im Silicon Valley, wo ebenfalls unter anderem an den autonom fahrenden Autos geforscht wird. Auch Google arbeitet derzeit an entsprechender Technik und führt laut eigenen Angaben Gespräche mit der Autoindustrie, um ihre Technik so auf den Markt zu bringen. Der Suchmaschinenkonzern rechnet damit, dass die Technologie bis zum Jahr 2020 marktreif sein wird.