Mann erschießt langjährigen Freund wegen Streit in Computerspiel

Bei Computerspielen kochen oft die Emotionen hoch, doch selten führt diese Frustration zu einer realen Gewalttat. Im US-Bundesstaat Washington kam es bei einem Streit nach einer Partie von Diablo 2 sogar zu einem tödlichen Schuss.

Hintergrund dieses Vorfalls war, laut der ersten Anhörung des Beschuldigten Joshua S. am 17. Dezember, digitale Beute (Loot), die von getöteten Monstern fallen gelassen wurde. Er und Andrew D., die seit 26 Jahren befreundet sind, befanden sich während dem Spiel in unterschiedlichen Wohnhäusern auf demselben Grundstück. Wie The Columbian berichtet, wurde es hitzig als ein unbekannter Teilnehmer in die Online-Partie kam und den erspielten Loot an sich nahm, bevor es die beiden tun konnten.