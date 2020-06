Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Die Gewinner

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins, das Alpenpad geht an Markus S. (Neo777), Platz zwei, das offizielle Buch zur App „Quizduell“ geht an Hermann F. (onofox) und der dritte Platz, die 1x2 Eintrittskarten für das Technische Museum in Wien, in dem man derzeit die "Space"-Sonderaustellung besuchen kann, gehen an Christoph S. (streichholzmann).

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Am kommenden Wochenende geht es mit dem nächsten Quiz weiter. Der Hauptpreis wird am Freitag bekanntgegeben.

Die korrekten Antworten:

Was ist laut futurezone-Test die größte Schwäche der aktuellen Chromebooks von Samsung und Toshiba?

Display

Woher erhält Delsin, der Protagonist von Infamous Second Son, seine Superkräfte?

Von einem Conduit

Wo befindet sich ein 3D-Labor, das an personalisierten Ersatz-Herzklappen forscht?

TU Berlin

Mit welcher Sense-Version wird das neue HTC One ausgeliefert?

6

Bei wie vielen verschiedenen Geschäften kann man mit " Google Shopping Express" bestellen?

18

Welcher Online-Dienst wurde in der Türkei gesperrt, nachdem die Twitter-Sperre aufgehoben wurde?

YouTube

Wann stellte die umstrittene Streaming-Webseite kino.to den Betrieb ein?

2011

Wie heißt die Figur in der App "Happy Play Time", die den Userinnen masturbieren lernen soll?

Happy

Wo fand die 3D-Druck-Konferenz print3Dfuture statt?

Odeon-Theater

Wie heißt der Gründer von Oculus, das in der vergangenen Woche von Facebook gekauft wurde?

Palmer Luckey