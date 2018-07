Die Gruselgeschichte um die WhatsApp-Horror-Puppe "Momo"

Wer ist die Horror-Puppe Momo?

Seit mehreren Wochen soll es weltweit geschehen, dass "Momo" sich ungebeten in die Kontakte von WhatsApp-Usern einnistet. Mit einem gruseligen Profilbild und einer japanischen Nummer soll sie, Reddit, YouTube, Twitter- und anderen Usern zufolge, plötzlich in den WhatsApp-Kontakten aufgetaucht sein – ungefragt. Und es wird mysteriöser: Wer "Momo" anschreibt, bekommt auch Antworten, in Form von Text- und Sprachnachrichten und manchmal sogar Anrufe, auch mitten in der Nacht. Einige Nutzer berichten auch von Schock-Fotos, die "Momo" ihnen geschickt haben soll.

Um Verschwörungstheoretiker zu enttäuschen: Die Geschichte ist ziemlich vage und unglaubwürdig. Vor allem, da es "Momo" wirklich gibt. Sie ist zwar kein Mensch und auch keine Fotomontage, aber es gibt sie als Skulptur, wie das Portal watson berichtet. Sie wurde von Link Factory in Japan produziert und wird seit 2016 in einer Kunstgalerie in Tokio ausgestellt.