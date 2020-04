Diese Disney-Klassiker sehen sich Österreicher am liebsten an

In Zeiten von Corona ist das Unterhaltungsprogramm auf Netflix, Amazon Prime oder Disney+ fast unerlässlich. Natürlich zählen dazu auch ältere Klassiker von Walt Disney. Welche in Österreich und Europa dabei zu den beliebtesten zählen, hat der britische Online-Marktplatz OnBuy mithilfe des Analyse-Tools Ahrefs herausgefunden. 42 europäische Länder wurden untersucht.

Aladdin (1992) steht dabei an erster Stelle, nicht nur in Europa, sondern auch in Österreich. Genau genommen ist er in 14 europäischen Ländern Rangführer. Gefolgt wird Aladdin von Tarzan (1999). Den dritten Rang nimmt Pinocchio (1940) ein und auf dem vierten Rang landet Cinderella (1950). Schließlich lassen sich die Österreicher von Peter Pan (1953) gerne in die magische Zeichentrickwelt entführen.