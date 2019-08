Dieses WhatsApp-Tool legt euch fremde Worte in den Mund

Die Sicherheitsforscher haben noch eine weitere Sicherheitslücke entdeckt. Diese ermöglicht es, WhatsApp-Nutzer zu täuschen. Nutzer glauben, jemanden eine private Nachricht zu schicken. Stattdessen wird diese Nachricht an eine WhatsApp-Gruppe versandt. Diese Lücke wurde von Facebook bereits gestopft.

Lücke noch offen

Die andere Lücke, bei der WhatsApp-Nutzern Wörter in den Mund gelegt werden können, kann Facebook offenbar nicht so einfach schließen. Angeblich liegt die Schwierigkeit in der End-to-End-Verschlüsselung des Messenger-Dienstes, so die Forscher. Ein Beheben der Lücke würde in einer Verschlechterung der Usability münden, so Facebook gegenüber den Forschern.

Die Sicherheitsforscher verteidigen ihr Vorgehen, eine Schwachstelle öffentlich zu machen, die noch nicht gestopft wurde beziehungsweise angeblich nicht geschlossen werden kann. Sie hoffen, dass das Öffentlichmachen eine Diskussion auslöst, zitiert die BBC die Forscher: "Wir können es nicht einfach zur Seite legen und sagen 'Ok, es passiert eh nichts'."