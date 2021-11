"Doomscroll": Doom-Macher verbieten Metal-Band Namen

Eine Metal-Band will sich "Doomscroll" nennen, doch das US-Entwicklerstudio ID Software widersetzt sich der Markenanmeldung.

„Doomscroll“ bedeutet das Durchforsten von schlechten Online-Nachrichten. Ein perfekter Name für eine Metal-Band, dachte sich der Gitarrist David Mitchell aus Dallas und stellte einen Antrag zur Markenanmeldung beim U.S Patent and Trademark Office. ID Software – der Entwickler des Ego-Shooters Doom – hat sich dieser allerdings widersetzt.

Vor wenigen Wochen wurde Mitchell von einem Anwalt des Entwicklerstudios kontaktiert, wie Mitchell gegenüber Wired berichtet.

Außergerichtliche Einigung durch Verlängerung der Deadline

Der Musiker wurde gebeten, die Frist für die Markenregistrierung zu verlängern, die eigentlich am 13. Oktober ausgelaufen war – der Tag, an dem der Anwalt Mitchell kontaktiert hatte. So hätten ID Software und Mitchell Zeit, außergerichtlich eine Lösung zu finden, bevor gerichtliche Schritte eingeleitet würden.

Schon zuvor hatte ID Software Anträgen zu Markennamen wie „ODoom“ oder „Doomlings“ widersprochen, zumal derartige Begriffe für Verwirrung rund um das Produkt des Studios sorgen würden. Ob ID Software im Falle von Mitchell erfolgreich sein wird, wird sich zeigen – die Verhandlungen könnten bis 2023 andauern.