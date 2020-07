In Minecraft kann man jetzt Windows 95 booten und Doom spielen

Wenn es eine Sache gibt, die in der pixeligen Welt von Micecraft immer gefehlt hat, war das wohl Windows 95. Diese Zeiten sind nun vorbei, dank des Mods VM Computers. Die Erweiterung erlaubt es, in dem Spiel Teile zu bestellen und sich so einen Computer zusammenzustellen. Anschließend kann man eine virtuelle Festplatte kreieren und über ein ISO-File Betriebssysteme installieren.

Das verleitete natürlich viele Gamer zu Experimenten. Eines davon war es, den legendären Shooter Doom zu installieren. Ein User hat genau das gemacht, das Ergebnis sieht durchaus spielbar aus. Von seinem Projekt berichtete er auf Reddit.