Polizei zählt immer mehr Unfälle mit E-Scootern

In Wien steigt die Zahl an Verkehrsunfällen mit Personenschäden, an denen E-Scooterfahrer*innen beteiligt sind. Laut Statistik der Polizei geschahen allein im ersten Quartal des heurigen Jahres - Jänner bis März - mit 50 fast genau so viele Kollisionen wie im gesamten Jahr 2021. Für das Vorjahr sind insgesamt 51 derartige Unfälle dokumentiert, hieß es in einer Aussendung.

E-Scooter-Unfall am Mittwoch in Wien-Favoriten

Auch am Mittwoch kam es zu einem Unfall zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einem Pkw. Ein 27-jähriger E-Scooterfahrer soll gegen 14.00 Uhr auf der Laimäckergasse in Favoriten stadtauswärts auf der Fahrbahn unterwegs gewesen sein.

Im Kreuzungsbereich mit der Kudlichgasse bzw. dem Puchsbaumplatz soll es zur Kollision mit dem Auto einer 55-jährigen Frau gekommen sein. Der E-Scooter-Lenker stürzte und wurde leicht verletzt.