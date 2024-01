Ebay-Mitarbeiter bedrohen Blogger mit Kakerlaken und Schweine-Fötus

Ebay muss eine Strafe von 3 Millionen Dollar an ein Paar zahlen, das eine Webseite betreibt, die sich mit Online-Handel beschäftigt. Mitarbeiter*innen hatten ihnen zur Einschüchterung unter anderem lebendige Kakerlaken sowie einen Trauerkranz und eine mit Kunstblut verschmierte Schweinemaske geschickt. Auch wurde versucht, ihnen einen Schweinefötus zuzusenden, was aber nicht gelang. Hintergrund sind kritische Newsletter, die Ina and David Steiner publiziert hatten.

Wie aus Verfahrensunterlagen hervorging, war der damalige Ebay-Chef Devin Wenig 2019 unzufrieden mit Berichterstattung in dem Newsletter gewesen und regte an, gegen sie vorzugehen. Wenig selbst schob die Verantwortung auf die Mitarbeiter*innen seiner Sicherheitsabteilung. Er hätte demnach nicht gewusst, wie weit sie gehen würden.

