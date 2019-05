Ein Maßanzug für die Hundeschnauze

Dahinter steht eine Software, die den Maulkorb individuell an die Kopfform des Hundes anpasst. Dazu muss der Hundehalter lediglich drei Maße aufnehmen und in den Online-Konfigurator eingeben. Das von der Software erstellte 3D-Modell wird dann an einen 3D-Drucker geschickt, der den personalisierten Maulkorb produziert. Damit ist das von der Forschungsfördergesellschaft (FFG) unterstützte Start-up ein Vorreiter im Bereich der personalisierten Produktion.

Im Vorjahr sorgten beispielsweise Adidas und Nike mit Schuhen aus dem 3D-Drucker für Aufsehen. Während Adidas beispielsweise die 3D-gedruckte Mittelsohle individuell an den Fuß anpasst, setzt Nike auf Obermaterial aus dem 3D-Drucker. Auch die Konkurrenz, wie Reebok und Asics, forscht in diesem Bereich. Der Traum aller Hersteller: Der Kunde muss nur mehr in die Filiale spazieren, kurz auf einem Laufband gehen und der personalisierte Schuh wird währenddessen vor seinen Augen produziert. Auch für andere Produkte, beispielsweise Hörgeräte und Zahnspangen, kommt ebenfalls 3D-Druck zur Personalisierung zum Einsatz.