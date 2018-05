Ein Viertel der Weltbevölkerung loggt sich bei YouTube ein

1,8 Milliarden User

Auf YouTubes jährlichem Brandcast-Event sagte CEO Susan Wojcicki, dass sich monatlich 1,8 Milliarden Menschen bei YouTube einloggen. Das entspricht fast einem Viertel der Weltbevölkerung. Die tatsächliche Userzahl könnte sogar etwas höher sein, da Nutzer, die kein Google/YouTube-Konto haben aber trotzdem Videos auf der Website anschauen, nicht dazugezählt wurden.

Wojcicki sagte, dass es keine Vorlagen für Unternehmen mit dieser Größe gebe, um verantwortlich zu wachsen. Sie denke aber, dass es wichtig sei, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Ihr Ziel ist mehr als 10.000 Mitarbeiter zu beschäftigen, die sich um Inhalte kümmern, die gegen die Nutzungsbedingungen von YouTube verstoßen.

Die Werbekunden sollen zudem mit Stars zurück auf die Plattform gelockt werden. YouTube kündigte etwa eine Partnerschaft mit Will Smith an. Sein Bungie-Jump-Sprung aus einem Hubschrauber soll live am 25. September auf YouTube zu sehen sein. Ein Deal mit dem Basketball-Star LeBron James sichert YouTube die Rechte an einer Basketball-Dokumentation. Die Schauspielerin Priyanka Chopra konnte ebenfalls für eine Show verpflichtet werden.