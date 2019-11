Elektroauto von Unbekannten in Graz in Brand gesteckt

Nachdem Samstagfrüh am Gelände der Energie Steiermark in Graz ein E-Auto in Flammen aufging und weitere Fahrzeuge beschädigt wurden, suchen die Ermittler nach drei Verdächtigen: Die Täter waren von der Elisabethstraße kommend auf das Gelände eingestiegen und hatten die Pkw in Brand gesetzt. Sie waren - wie auf Videoaufzeichnungen zu sehen - dunkel gekleidet und vollständig vermummt.