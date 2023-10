Eisenstadt rüstet auf Elektro-Stadtbusse um

Eisenstadt steigt bei seinen 4 Stadtbus-Linien ab 2025 auf Elektro-Busse um. Mit der dann anstehenden Vertragsverlängerung mit der Betreiberfirma Partsch erfolgt der Umstieg auf eine E-Flotte, kündigte Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) am Montag in einer Aussendung an. Damit setze die Stadt ein Zeichen für klimafreundliche öffentliche Mobilität. Die Kosten werden von 840.000 Euro pro Jahr auf 1,35 Millionen ansteigen.

Die erneute Vergabe des Busbetriebs an Partsch für 8 Jahre soll am Montag in einer Gemeinderatssitzung beschlossen werden. Finanzielle Unterstützung will sich Steiner aus einem Förderprogramm des Bundes holen - insgesamt rund 1,3 Millionen über die Vertragslaufzeit. Grünen-Klubobfrau Anja Haider-Wallner begrüßt die Umstellung des Stadtbusses auf eine E-Flotte. Sie sprach von einem "Meilenstein hin zur Klimaneutralität".

Forschungsprojekt soll Busse tracken

Neu ist auch, dass die Busse im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts ab 2024 mit GPS getrackt werden und auf einer Karte jederzeit nachverfolgt werden können - sowohl von Fahrgästen als auch um Daten zur Verbesserung der Streckenführung zu erheben.

Angedacht war auch, den Takt auf 15 Minuten zu verkürzen. Das sei aber mit der Umstellung aus Kostengründen nicht machbar. "Diese schnellere Taktung ist auf Sicht nach wie vor Wunsch, derzeit allerdings nicht möglich", betonte Steiner. Gegebenenfalls werde man in stark frequentierten Zeiten die Frequenz oder die Kapazitäten der Busse erhöhen.