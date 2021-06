Eli Pariser: "Twitter ist besser als Facebook"

Das Internet versteckt wichtige Informationen und entmündigt uns - mit dieser provokanten These hat der Internet-Aktivist Eli Pariser (31) weltweit für Aufsehen gesorgt. In seinem Bestseller “The Filter Bubble” beschreibt er die Konsequenzen, die die Personalisierung von Internet-Inhalten mittels geheimer Algorithmen für unsere Gesellschaft hat. Im Wiener Hotel Sacher sprach Pariser mit der futurezone über die gesellschaftlichen Konsequenzen des personalisierten Web.

Was ist so schlimm daran? Firmen wie Google und Facebook wollen, dass man bestimmte Links anklickt und sie so Werbung verkaufen können. Deswegen zeigen sie uns Dinge, die uns gefallen. Wir finden dadurch aber oft Dinge nicht, die wir vielleicht gesucht haben, und zwar vor allem, wenn es um politische Meinungen geht, die sich von unserer eigenen unterscheiden. Öffentliche Anliegen haben es in einer von Algorithmen dominierten Umgebung viel schwerer als unterhaltsame Videos.

Ein kurzer Test: Ist Ihnen die Filter-Blase heute schon in die Quere gekommen? Ja klar, vor allem auf Facebook und Google ist mir wieder mal aufgefallen, dass mir nicht alles gezeigt wird. Seitdem ich das Buch geschrieben habe, hat Google zwar einige neue Kontrollen eingeführt, die Filter abzustellen, aber trotzdem mischen sich Postings von Google+ in meine Suchergebnisse.

In den USA, aber auch Österreich sind mehr als 80 Prozent der Bevölkerung online. Welche Folgen haben diese Filter für die Gesellschaft?

Das lässt sich heute noch gar nicht erahnen, aber es gibt zwei Effekte: Erstens umgeben wir uns nur mehr mit maßgeschneiderten Nachrichten, und zweitens verschwindet die öffentliche Sphäre immer mehr. Bestimmte Themen schaffen es nicht mehr durch die Algorithmen. Zeitungen haben die wichtigsten Themen des Tages auf der Titelseite, aber Facebook und Google sehen sich dafür nicht verantwortlich.

Papst Benedikt XVI. hat einmal davor gewarnt, dass das Internet die Konformität der Gedanken und einen Mangel der Kritikfähigkeit zur Folge hätte. Stimmen Sie ihm zu?

Echt, das hat er gesagt? Ja, ich bin da ganz bei ihm. Natürlich ist es im Internet für Menschen viel einfacher als jemals zuvor, divergierende Meinungen zu finden oder Nachrichten aus dem Ausland zu lesen. Aber die Mehrheit tut das nicht.

Haben die Menschen nicht immer schon in einer Filter-Blase gelebt? Man umgibt sich gerne mit Gleichgesinnten, kauft sich Sportillustrierte, aber keine Wirtschaftsmagazine.

Ja, aber es gibt einen Unterschied. Bei einer Zeitung oder einem TV-Sender weiß man, welche Inhalte man bekommt und wo das Medium politisch steht. Man bekommt Sport, weiß aber gleichzeitig, dass es große Armut in der Welt gibt. Bei personalisierten Filtern im Netz weiß man aber nicht, wie sie rechnen und warum man etwas sieht. Es ist viel schwerer, herauszufinden, was man nicht gezeigt bekommt.

In den USA wird der Wahlkampf auch intensiv im Netz geführt. Wenn jeder in einer Filter-Blase sitzt, kann man überhaupt einen Republikaner zu einem Demokraten machen?

Nein. Es gibt viel weniger unentschlossene Wähler als jemals zuvor. Das ist nur ein kleiner Prozentsatz der US-Wähler, und es sind jene, die am schlechtesten informiert sind. Es gibt keine landesweite Diskussion mehr über Themen. Die Obama-Anhänger sind dieser Meinung, und die Romney-Fans sind der anderen Meinung, aber es gibt keine Diskussionskultur mehr.

Wie kann man der Filter-Blase entkommen? Social Media, also hochgradig personalisierte Webseiten wie Facebook oder Twitter, wachsen nach wie vor.

Ob es uns gefällt oder nicht, Medien werden immer personalisierter. Die Frage ist, wie man richtig damit umgeht. Twitter ist da auf dem besseren Weg als Facebook, weil es ein sehr simples, transparentes System ist. Man folgt anderen Leuten und sieht deren Tweets, ganz einfach. Bei Facebook ist das nicht so. Wenn ich Mitt Romneys Facebook-Meldungen sehen will, muss ich sie dauernd liken und Facebook austricksen, damit die Algorithmen verstehen, dass ich Romney lesen will.

Sollte Facebook transparenter bei seinen Algorithmen sein?

Ja. Bei Facebook sprechen sie gerne darüber, wie sie die Welt verbessern, aber tatsächlich sehen sie keine ethischen Fragen, sondern nur technische Probleme. Man muss den EdgeRank-Algorithmus genauso einer Prüfung unterziehen können wie den Journalismus.