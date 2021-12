Elon Musk spricht sich für Atomkraft aus

In Kalifornien wird gerade darüber diskutiert, ob das letzte verbleibende Atomkraftwerk in dem US-Bundesstaat abgedreht oder renoviert werden soll. In die anhaltende Diskussion über Auswirkungen der Atomkraft, hat sich nun auch Tesla-CEO Elon Musk eingemischt.

Auch Bill Gates ist für Kernenergie

Auch wenn Microsoft-Mitgründer Bill Gates und Elon Musk nicht immer einer Meinung sind, teilen sie offenbar ihre Ansichten über Atomkraftwerke. In seinem aktuellen Buch "Wie wir die Klimakatastrophe verhindern", argumentiert Gates, dass es auch künftig eine große Energiequelle brauche, die jederzeit bereit und nicht wetterabhängig sei. Außerdem habe Atomkraft laut Gates bislang wesentlich weniger Menschenleben gefordert als etwa Gaskraftwerke.

Um Nuklearenergie voranzutreiben, investiert Gates auch in neuartige Mini-Atomkraftwerke, bei denen besonders wenig Atommüll anfällt. In der Vergangenheit forderte er auch, dass die USA mehr in Atomkraft investieren sollen. Auch Elon Musk sagte im Jahr 2007 in einem Interview, dass man "mehr Atomkraftwerke bauen sollte".