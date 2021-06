Stärkster Magnet der Welt wird zu Fusionsreaktor geliefert

Der Magnet wiegt mehr als 1.000 Tonnen und wird zum ITER in Frankreich gebracht.

Das Projekt ITER hat einen Meilenstein erreicht. Eine der wichtigsten Komponenten des Fusionsreaktors, der Magnet, wird jetzt zur Baustelle in Frankreich geliefert.

Gebaut wird der Magnet in den USA bei General Atomics. Die Konstruktion begann 2015. Er besteht aus 6 Modulen, die jeweils eine Solenoid (Zylinderspule) haben. Für jede Spule werden über 5 Kilometer stahlummanteltes Niob-Zinn-Supraleiterkabel verbaut. Wenn die Spule in Position ist, wird sie in einem Vakuum mit 3.800 Litern Epoxidharz eingegossen.

Der stärkste Magnet der Welt wiegt über 1.000 Tonnen

Sind alle Module bei ITER zusammengebaut, wird der Magnet über 18 Meter hoch, 4,2 Meter breit und über 1.000 Tonnen schwer sein. Er kann ein Magnetfeld mit einer Stärke von 13 Tesla erzeugen. Das ist 280.000-mal stärker als das Magnetfeld der Erde. Laut ITER ist er damit der stärkste Magnet der Welt.

Das erste Modul wird jetzt per Schiff von Houston, USA nach Marseille, Frankreich gebracht. Im Sommer soll Modul 2 auf die Reise gehen. Bis 2024 sollen 4 weitere Module, plus ein Reservemodul, bei ITER in Frankreich ankommen.