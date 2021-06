Neuer Fusionsreaktor wird in Großbritannien gebaut

Ein kanadisches Unternehmen, in das auch Amazon-Gründer Jeff Bezos investiert hat, baut einen Fusionsreaktor in England.

Als Standort ist ein Gelände in der Grafschaft Oxfordshire im Süden des Landes gewählt worden. Die Regierung erhofft sich laut einem Bericht der BBC „ hunderte Arbeitsplätze “ in der Bauphase sowie einige Stellen nach Inbetriebnahme. Mit einer Fertigstellung ist 2025 zu rechnen.

Kernfusion als Hoffnungsträger

Kernfusion gilt als großer Hoffnungsträger für saubere Energie der Zukunft. So lässt sich damit theoretisch umweltfreundlich Strom in nahezu unbeschränktem Ausmaß erzeugen. Dazu wird besonders heißes Plasma erzeugt, um Atome miteinander zu verschmelzen und die daraus entstehende Wärmeenergie zur Stromerzeugung zu nutzen. Atommüll bleibt dabei keiner zurück.

Im Regulärbetrieb ist ein derartiger Reaktor aber weltweit noch nirgends. Jedoch laufen mehrere Tests, unter anderem in China. Auch in Europa wird seit 2007 an einem vergleichbaren Projekt gearbeitet. An dem Fusionsreaktor ITER in Frankreich sind die EU, Schweiz, USA, China, Südkorea, Japan, Russland und Indien beteiligt. Der reguläre Betrieb wird vermutlich frühestens 2035 aufgenommen werden können.