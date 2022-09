Elon Musk basht Amazons Herr-der-Ringe-Serie

Am vergangenen Freitag startete Amazons Blockbuster-Serie "Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" . Um Trolle in Zaum zu halten, wurden Bewertungen für 72 Stunden gestoppt . Elon Musk hat seine Bewertung vor kurzem über Twitter abgegeben, berichtet Business Insider . Sie fällt nicht sehr schmeichelhaft aus. "Tolkien dreht sich im Grab um", ließ der Tesla-Gründer seine Follower wissen.

Gefallen gefunden hat er lediglich an Galadrien , einer der weiblichen Hauptfiguren. Die sei mutig, schlau und nett, schrieb Musk auf Twitter:

Besonders missfallen haben Musk die männlichen Charaktere in dem Prequel zu J.R.R. Tolkiens Fantasy-Klassiker: Bisher sei jeder von ihnen ein Feigling, ein Idiot oder beides, urteilte er.

Ob Musk Abneigung gegen Amazon-Gründer Jeff Bezos sein Urteil über die Serie beeinflusst hat, ist nicht bekannt. Bezos jedenfalls ist von der Serie angetan, obwohl seine Ratschläge von den Machern ignoriert wurden.

Amazon hat insgesamt mehr als eine Milliarde Dollar in die von J.R.R. Tolkien inspirierte Serie gesteckt. Die am vergangenen Freitag veröffentlichten ersten beiden Folgen haben sich laut dem Konzern in den ersten Tagen 25 Millionen Leute angesehen.