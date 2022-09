Amazon hält Bewertungen für "Die Ringe der Macht" zurück

Aufgefallen ist die Neuerung nach der Veröffentlichung der neuen Tolkien-Serie " Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht " am 2. September. Bis zum 4. September gab es dabei erst eine englischsprachige Bewertung (2 Sterne) , deutschsprachige Bewertungen waren überhaupt keine vorhanden.

Amazon soll daher bereits Mitte August eine Funktion eingeführt haben, die Bewertungen für 72 Stunden zurückhält. In dieser Zeit will das Unternehmen prüfen, ob die Bewertung von einem Bot stammt oder es sich um eine Fake-Bewertung handle, bestätigt Amazon dem US-Medium Variety . Mit welchen technischen Mitteln das Online-Kaufhaus dabei vorgeht, ist nicht bekannt.

Während Film-Kritiker*innen die erste Folge der Serie durchaus positiv bewerteten, scheinen viele Tolkien-Fans unzufrieden mit der Serie zu sein. Ihre Kritik drehe sich vor allem um Abweichungen zu den Büchern von J.R.R. Tolkien, wie das Branchenmagazin Deadline berichtet.

Sperrfrist nur bei Amazon Originals

Amazon gab an, Bewertungen nur bei eigenen Produktionen, also Amazon Originals zu prüfen. So könnte allerdings auch versucht werden, anfängliche schlechte Bewertungen von Hardcore-Fans durch positivere Meinungen von "normalen" Seher*innen abzuschwächen.