Epischer Trailer für Amazons „Herr der Ringe“-TV-Serie

Die neue TV-Serie startet am 2. September. Bis dahin dürften noch ein paar Trailer veröffentlicht werden.

Am 2. September startet Amazons TV-Serie Herr der Ringe: Die Ringe der Macht. Nun hat der Online-Riese einen neuen Trailer dazu herausgebracht, der einen tieferen Einblick in das Fantasy-Drama erlaubt. Die Serie spielt während des zweiten Zeitalters von Mittelerde, Tausende Jahre vor den Ereignissen in den Filmen Herr der Ringe und Der Hobbit.

Dabei geht es um den Ursprung der Ringe und den Aufstieg von Sauron.