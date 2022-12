Neuer Name: Student, der Elon Musks Flüge trackt, zurück auf Twitter

Musk argumentierte die Sperre von @ElonJet immer mit einem Sicherheitsrisiko für seine Person. Er verkündete, dass Konten, die den aktuellen Aufenthaltsort von Personen posten, gesperrt werden. Gleichzeitig sagte er aber auch, dass es OK sei, den Aufenthaltsort mit einer geringen Verzögerung zu posten. Genau das ist der Hintergrund des neuen Kontos.

Gegenüber Business Insider erklärte Sweeney, dass er die Postings unter dem neuen Account derzeit noch manuell machen, aber an der Automatisierung arbeite. In seiner gewohnten Form ist @ElonJet noch auf anderen Plattformen verfügbar, wie auf Donald Trumps Truth Social. Auch kündigte der Student an, Accounts auf Instagram und Facebook zu erstellen. Insgesamt betreibt Sweeney 30 Accounts, die Flüge von Prominenten wie Trump, Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos tracken.