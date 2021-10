Elon Musk überholt Jeff Bezos als reichste Person der Welt

An der Reichstenliste von Forbes gibt es bereits seit längerer Zeit einen Dreikampf zwischen dem französischen Luxus-Magnaten Bernard Arnault, Amazon-Gründer Jeff Bezos und Tesla-CEO Elon Musk.

Vor einigen Tagen musste Bezos an der Spitze der Reichstenliste Platz für Elon Musk machen. Der Tesla- und SpaceX-CEO gilt aktuell mit einem Vermögen von knapp 200 Milliarden Dollar als reichster Mensch der Welt. Bezos liegt 191 Milliarden knapp dahinter. Arnault belegt den 3. Platz und kommt auf ein Vermögen von 173 Milliarden Dollar.

Musk vs. Bezos

Auf den Wechsel an der Spitze angesprochen, hat es Musk nicht nehmen lassen, weiter gegen Jeff Bezos zu sticheln. Damit er sich daran erinnere, wo er auf der Reichstenliste stehe, werde Musk dem Amazon-Gründer eine Silbermedaille und eine riesige Statue in Form der Ziffer "2" zukommen lassen, so Musk in einer Mail an Forbes.