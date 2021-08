Elon Musk lacht deutschen Kanzlerkandidaten aus

Der deutsche CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat sich am am Freitag mit Tesla-Chef Elon Musk getroffen. Gemeinsam besuchten sie die Baustelle der Gigafabrik in Brandenburg. Dabei fragte Laschet, was denn die Zukunft von Autos sei: "Wasserstoff oder Elektro?" Es gebe da einen Wissenschaftsstreit, so der CDU-Politiker.

Musk unterbricht die Frage mit lautem Gelächter und dem Kommentar: "Elektro. Wasserstoff ist Zeitverschwendung".