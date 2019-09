Elon Musk legt im Streit mit britischem Höhlentaucher erneut nach 

Dem Tesla-CEO dürfte die Auseinandersetzung mit dem britischen Höhlentaucher immer noch sauer aufstoßen. Immerhin wird Elon Musk von Vernon Unsworth wegen übler Nachrede verklagt. Der Prozess ist für 2. Dezember angesetzt.

Die Vorgeschichte: 2018 wurden dutzende Kinder in einer Höhle in Thailand vom Regen überrascht und in der Folge eingeschlossen. Musk bot seine Hilfe an und schickte ein Mini-U-boot zur Höhle, um die Kinder zu retten. Der britische Höhlentaucher Vernon Unsworth, der schließlich an der tatsächlichen Rettung beteiligt war, bezeichnete Musks Hilfsangebot als PR-Stunt. Daraufhin geriet Musk in Rage und bezeichnete Unsworth als "pedo guy" und Kinderschänder.