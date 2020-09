Elon Musk: Name von Kind "klingt wie ein Passwort"

Anfang Mai freuten sich Unternehmer Elon Musk und die Sängerin Grimes über die Geburt ihres Kindes. Für etwas Verwunderung sorgte jedoch der Name des kleinen Jungen. Das Paar hat sich entschieden, ihn X Æ A-12 zu nennen (was das bedeutet, lest ihr hier). Aus rechtlichen Gründen steht es in der Geburtsurkunde in etwas abgewandelter Form. Bereits zuvor erklärte Musk ausführlich, wie der eigenwillige Name ausgesprochen wird. Das Æ wird wie das englische Wort für Asche, „Ash“, ausgesprochen. Und A-12 ist einfach A-12.

Ganz gewohnt dürfte der frischgebackene Vater den Namen aber selbst noch nicht sein. Bei einem Besuch der Giagafactory-Baustelle in Berlin wurde er auf sein Kind angesprochen. “Wie geht es X Æ A-12?”, fragte ein Reporter. “Sorry?” war Musk im ersten Moment verwirrt. “Ah, Sie meinen mein Kind”, lachte er dann und scherzte: “Das klingt wie ein Passwort.” Die Situation ist in dem Video etwa ab Minute 1:20 zu sehen.