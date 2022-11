Elon Musk hat Spielzeugpistolen auf seinem Nachttisch

Elon Musk zeigt seine Nachbildung eines Diamon-Back-Revolvers aus dem Videospiel Deus Ex.

Daneben ist der Handrevolver Diamond Back im Kaliber .357 platziert. Bei diesem handelt es sich nicht um eine echte Waffe, sondern um eine Nachbildung einer Waffe aus dem Videospiel Deus Ex: Human Revolution.

Elon Musk hat auf Twitter ein Foto seines Nachttisches gepostet. Darauf zu sehen sind eine Flasche Wasser, 4 geöffnete Diät-Cola-Dosen sowie eine Pistole aus der Revolutionskriegszeit in einer Schachtel. Die Schachtel ist auf der Innenseite von dem berühmten Gemälde von Emanuel Leutze geziert.

Das Original-Spiel kam im Jahr 2000 heraus. Es erzählt die Geschichte einer mächtigen globalen Verschwörung, an der Megakonzerne und die Illuminanten beteiligt sind. Generell dreht sich die Spielreihe um die Gefahren durch Technologien. Das dritte Spiel heißt Deus Es: Human Revolution. Hier geht es um den Protagonisten Adam Jensen, der sich gegen seinen Willen einer radikalen Operation unterzieht, die ihn zu einem Cyborg macht. Die Diamond Back .357 gehört zu ihm. Die gleiche Waffe benutzt Jensen auch im Sequel Mankind Divided.

Der Haupt-Bösewicht im Deus-Ex-Franchise ist Bob Page, ein Tech-Milliardär, welchen den Iluminanten dabei hilft, Menschen zu kontrollieren. Deus Ex beschreibt generell eine Welt, in der Unternehmen so mächtig geworden sind, dass sie die Menschheit umgestaltet haben. Menschen verlassen sich bei ihrer Arbeit unter anderem auf Bioimplantate. Unternehmen können die Menschen über diese Implantate kontrollieren.

Bösewicht ist Tech-Milliardär

Elon Musk hat schon zuvor über seine Liebe zu Deus Ex gesprochen. 2020 hatte er sein Twitter-Profilbild laut Vice auch mit dem Cover des Originalspiels ersetzt. Damals schrieb er auf Twitter, er wolle Amerika vor den COVID-Einschränkungen befreien.