Elon Musk fordert Twitter-CEO zu einer öffentlichen Debatte heraus

Hintergrund des Streits ist die Übernahme des Kurznachrichtendiensts durch den momentan noch reichsten Mann der Welt. Musk zog die Übernahme zurück mit der Begründung, dass Twitter bei der Zahl der aktiven Nutzer*innen betrügt. Laut Musk gebe es deutlich mehr Spam-Accounts und Bots, als Twitter zugeben wolle.

Musk sucht Unterstützung bei seinen Followern

Twitter bot daraufhin eine Prüfung an, die Musk ebenfalls als intransparent kritisierte. Stattdessen befragte er seine mehr als 100 Millionen Follower*innen, ob sie glauben, dass weniger als 5 Prozent der Twitter-Nutzer*innen gefälscht sind. Rund ein Drittel stimmte dabei mit “Ja”, 2 Drittel mit “Lmaooo no” (Anmerkung: laughing my ass off = ich lach' mich tot).