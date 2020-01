Elon Musk veröffentlicht neuen Song

Die ersten Reaktionen zu dem Track kommen offenbar von Fans des Tesla-Chefs via Twitter und fallen demnach überwiegend positiv aus. "Er baut Raketen. Er baut Autos. Er bringt Solarpanels an unseren Häusern an. Er macht Musik.", schreibt etwa ein User lobend. Auf Soundcloud wird Musk in den Kommentaren auch dazu aufgefordert, die künftige Mars-Hymne zu schreiben.

Hier könnt ihr euch selbst ein Bild von den musikalischen Fähigkeiten des Unternehmers machen: