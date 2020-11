Elon Musk verwirrt: Erst positiver, dann negativer Corona-Test

Bei den Tests handelte es sich laut Musk um Antigen-Schnelltests. Diese Art der Corona-Tests liefert Ergebnisse in nur etwa 15 Minuten - ist aber bekanntlich weniger genau als gewöhnliche PCR-Tests. Musk hat nun zwei PCR-Tests durchführen lassen, das Ergebnis wird jedoch erst in 24 Stunden vorliegen, wie er sagt.

Kritik an Musk

Für Musk dürften die konträren Testergebnisse nur eine Bestätigung seiner bisherigen Kommentare zum Coronavirus sein. So schrieb er bereits im Sommer von einer “lächerlichen Zahl” an fälschlicherweise positiven Tests. Das stieß einer Virologin offenbar sehr sauer auf. Sie kritisiert Musk und die Aussagen, die er vor seinen über 36 Millionen Followern tätigt als “falsch” und “gefährlich”. Kritik an Musk kam auch von Bill Gates.

Auch die aktuellen Tweets sorgten für kritische Stimmen. MSNBC-Produzent Kyle Griffin nannte die Tweets von Musk “unverantwortlich”.

Musk hielt auch von den Corona-Maßnahmen wenig und bezeichnete sich zu Beginn der Pandemie als “faschistisch”.