Virologin: Elon Musk verbreitet "gefährliche Falschinformationen"

Das stieß Angela Rasmussen, Virologin an der Columbia Universität, offenbar sehr sauer auf. Sie kritisiert Musk und die Aussagen, die er vor seinen über 36 Millionen Followern tätigt als “falsch” und “gefährlich”. So würde die Zahl der Menschen in Krankenhäusern nicht sinken, sondern in dem am stärksten betroffenen Bundesstaaten stark ansteigen.

Musks Rat an Menschen, sich nocheinmal testen zu lassen, kritisiert sie ebenfalls scharf: “Niemand profitiert davon, wenn Menschen mit Plattformen, wo sie Millionen erreichen, nachweislich falsche Informationen und Leitlinien für die öffentliche Gesundheit verbreiten.”

Musk reagiert

Musk reagierte verschnupft auf die Kritik und forderte konkrete Zahlen von Rasmussen. Er selbst präsentierte eine New-York-Times-Grafik, wonach die Zahl der Todesfälle sinke.

Rasmussen entgegnete, dass Todesfälle immer erst mit einer Verzögerung von mehreren Wochen auftreten und registriert würden. Außerdem merkt sie an, dass eine Gesamtstatistik über alle Bundesstaaten nicht sinnvoll sei, da sich die Pandemie unterschiedlich auswirke und es unterschiedliche Reaktionen darauf gebe.