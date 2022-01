Elon Musk will, dass McDonalds Dogecoin akzeptiert

Musks Tweet ist eine Antwort auf McDonald's Interaktion mit der Krypto-Community auf Social Media. Der Fast-Food-Riese schrieb auf Twitter unter anderem: "Wie geht es euch, Leute, die Krypto-Twitter-Konten betreiben."

Das Braten von Burgern bei McDonald's ist ein häufig erzählter Witz in der Krypto-Community in Zeiten von Talfahrten am Kryptomarkt. Da dieser aktuell einen großen Ausverkauf durchmacht, ist McDonald's wohl mit Absicht auf diesen Insiderwitz aufgesprungen. Auch der Präsident von El Salvador, das erste Land, das den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel zuließ, twitterte kürzlich ein Bild von sich in McDonald's-Uniform – als Hommage an den Bärenmarkt.