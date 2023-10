Elon Musk will euer "gesamtes finanzielles Leben" kontrollieren

Elon Musk hat mit seinem von Twitter in X umbenannten Dienst noch einiges vor. Künftig sollen Nutzer*innen dort ihre kompletten Finanzangelegenheiten abwickeln können. Starten soll das bis Ende 2024. Das hat Musk in einem internen Call, von dem The Verge eine Audioaufnahme vorliegt, am Donnerstag verlautbart. Leute werden überrascht sein, “wie mächtig es ist”, so Musk demnach.

Musk ließ schon vor einiger Zeit wissen, dass Zahlungen ein wichtiger Bestandteil von X werden sollen. Die Pläne des Unternehmers sind aber noch weitreichender. „Wenn ich von Zahlungen spreche, meine ich eigentlich das gesamte finanzielle Leben einer Person“, sagte Musk.

➤ Mehr lesen: Nutzer müssen für das Posten auf X jetzt zahlen

Nutzer sollen kein Bankkonto benötigen

Es gehe nicht nur darum, Freund*innen 20 Dollar zu schicken, führte er aus. “Wenn es um Geld geht, wird es auf unserer Plattform sein”, so Musk. Nutzer*innen würden keine Bankkonten mehr benötigen. In der Entwicklung setzt er sein Team bei X wie gewohnt unter Druck. “Es würde mich umhauen, wenn wir das bis Ende nächsten Jahres nicht eingeführt hätten.”

Derzeit bemüht sich X darum, entsprechende Lizenzen für Zahlungen in den USA zu bekommen. Musk gehe davon aus, sie “in den nächsten Monaten” zu erhalten.