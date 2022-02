Flugzeugbauer Embraer enthüllt den “Tech Shark”

Auf dem Großteil des Flugzeugs sind Muster zu sehen, die an eine Leiterplatte erinnern, was den Tech-Teil des Namens erklärt. Im "Magen" des Hais findet sich Platz für 110 Passagier*innen.

Anfang der Woche hat der brasilianischer Hersteller das Flugzeug mit dem Namen „ Tech Shark “ vorgestellt, wie Simple Flying berichtet. Die E190-E2 hat einen weißen Bauch und einen dunkleren oberen Teil. Kiemen und ein Maul mit spitzen Zähnen befinden sich an der Vorderseite des Flugzeugs.

Das betreffende Flugzeug ist derzeit als 2-RLET registriert. Nach den Daten von Plane Spotters ist der Flieger bereits 3 Jahre alt und hat mehrere Einsätze hinter sich. Ursprünglich war die Maschine für die chinesische Fluggesellschaft Fuzhou Airlines bestimmt, diese hat den Auftrag aber nicht angenommen.

Der Jet wurde im Juni 2019 von Embraer an die norwegische Regionalfluggesellschaft Widerøe verleast, bis es nach 6 Monaten außer Dienst gestellt wurde. Von Dezember 2019 bis September 2020 wurde es in Portugal abgestellt und dann nach Nashville in den USA überführt, wo es zunächst aufbewahrt und dann offenbar wieder auf Embraer registriert wurde.

Hingucker für Interessenten

Der „Tech Shark“ wird erstmals live auf der kommenden Singapore Airshow zu sehen sein, die am Dienstag startet.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Fluggesellschaften und Hersteller mit Sonderlackierungen für Aufmerksamkeit in der Luftfahrtbranche sorgen. Embraer hat seine Maschinen schon öfter in der Gestalt von Prädatoren aus der Tierwelt präsentiert.