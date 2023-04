Energy Globe Award Austria 2023 wird in Wien verliehen

Am 13. Juni 2023 werden die Gewinner*innen des diesjährigen Energy Globe Award Austria in im Rahmen des KURIER SpeakOut Festivals in Wien ausgezeichnet. Beim Energy Globe Award handelt es sich um den prestigeträchtigsten Umweltpreis der Welt, der jedes Jahr in mehr als 180 Ländern vergeben wird.

Bei der Preisverteilung in der MQ Libelle werden Projekte mit Fokus auf Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Einsatz erneuerbarer Energien prämiert. Ziel ist das Aufzeigen von Lösungen für Umweltprobleme. Der "Weltpreis für Nachhaltigkeit" wird in den Kategorien Erde, Feuer, Wasser, Luft und Jugend verliehen. Zudem gibt es in Österreich auch die Sonderkategorie "Nachhaltige Gemeinde".

6 verschiedene Kategorien

In der Kategorie "Erde" werden Projekte ausgezeichnet, die den sorgsamen Umgang mit Ressourcen und Rohstoffen forcieren, "Feuer" steht für erneuerbare Energien und den nachhaltigen Einsatz von Energie. In der Kategorie "Wasser" geht es um Trinkwasseraufbereitung, Bewässerung oder Abwasserentsorgung.

Projekte der Kategorie "Luft" beschäftigt sich mit der Vermeidung von Emissionen und der Verbesserung der Luftqualität. Die "Jugend"-Kategorie ist für Projekte reserviert, die von und mit Kindern oder Jugendlichen durchgeführt werden.