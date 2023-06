Energy Globe Österreich Award 2023 für Saatgut und Akku-Recycling

Der Energy Globe Award ist der bedeutendste Umweltpreis weltweit und wird in mehr als 180 Ländern der Welt verliehen. Am 13. Juni war es in Österreich soweit: Beim Energy Globe Österreich Award in der Libelle im Museumquartier Wien wurden die besten Umweltprojekte ausgezeichnet. Aus über 350 eingereichten Projekten wurden die Siegerinnen und Sieger gekürt.

Motivation für mutige Ideen

Die Umweltpreise werden seit 1999 jährlich verliehen. „Die Grundidee ist nach wie vor zeitgemäß. Wir haben eine enkelfähige Zukunft klar vor Augen. Wir zeichnen Projekte aus, bei der denen es um Achtsamkeit, Bildung und Engagement geht“, erklärte Gastgeber Dr. Alexander Frech. „Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass die Schere zwischen dem, was wir tun, und dem was wir sagen, nicht weiter auseinander geht."



„Gesellschaftliches Engagement, Kreativität und den Willen zur Nachhaltigkeit sind in Österreich breit in der Gesellschaft verankert“, ließ auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen wissen, der seit Jahren die Energy Globe Organsation unterstützt. Staatssekretärin Claudia Plakholm erklärte in ihrer inspirierenden Eröffnungsrede, dass das Thema Klimaschutz 1999, als die Veranstaltung gegründet wurde, noch nicht in aller Munde gewesen sei. „Das ist heute anders. Es gibt Menschen im Land, die mit Mut und Kreativität Ideen umsetzen. Diese Beispiele werden vor den Vorhang geholt, um uns neuen Mut zu machen, mit den Ressourcen des Planeten sorgsam umzugehen“, so die Staatssekretärin. „Es gibt kein gut gegen böse, sondern es braucht dazu eine Partnerschaft aus allen Bereichen.“