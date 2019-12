Erster Trailer zum neuen Ghostbusters-Film erinnert an Stranger Things

Ecto-1 und Protonenstrahler

Auf einer abgelegenen Farm in einer Kleinstadt in Oklahoma erlebt die Familie von Dr. Egon Spengler ihre erste Begegnung mit dem Übernatürlichen. Die Kinder finden eine Geisterfalle, Protonenstrahler und machen eine Spritztour im Ecto-1, den sie geparkt in der Scheune der Farm entdecken.

Damit jagen sie einen Geist durch die Kleinstadt, der verdächtig Ähnlichkeit mit Slimer hat. Auch Dan Aykroyd (Ray Stantz), Bill Murray (Peter Venkman) und Sigourney Weaver ( Dana Barrett) sollen kurze Auftritte im Film haben.

In den USA wird der Film unter dem deutlich passenderen Titel Ghostbuster: Afterlife erscheinen. Warum man sich im deutschsprachigen Raum für Ghostbusters: Legacy entschieden hat, bleibt ein Mysterium. Der Film soll im Juli 2020 erscheinen.