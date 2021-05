Erstes 3D-gedrucktes Haus darf legal bewohnt werden

Ein Pensionisten-Paar in den Niederlanden wird im August in ein 3D-gedrucktes Haus einziehen. Es ist das erste Haus in Europa, dessen tragende Wände aus dem 3D-Drucker kommen, das gesetzlich zugelassen ist und vermietet werden darf.

Elize Lutz (70) und Harrie Dekkers (67) zahlen 800 Euro im Monat für 94 Quadratmeter Wohnfläche, mit 2 Schlafzimmern und einem Wohnzimmer. Bleiben dürfen sie allerdings nur 6 Monate. Die Erstbewohner für das Haus mussten sich bewerben, das Paar wurde schließlich ausgewählt, berichtet der Guardian. Das Paar ist froh darüber: Schließlich sei es nur die Hälfte der Miete, die normalerweise für ein Haus in dieser Größer und dieser Lage fällig wäre.

Das Haus ist das erste von 5 3D-gedruckten Häusern, die in Bosrijk, einem Vorort von Eindhoven, errichtet werden. Hinter dem Projekt steckt die Baufirma Saint-Gobain Weber Beamix. Laut ihr ist das Design des Hauses von einem Felsen inspiriert. „Es ist wunderschön“, sagt das Paar: „Es fühlt sich wie ein Bunker an – sehr sicher.“