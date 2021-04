Erstes Wasserstofftaxi in Österreich unterwegs

In Österreich sind aktuell 50 Wasserstofffahrzeuge bundesweit zugelassen. Eines davon ist als Taxi unterwegs und zwar in Wildon in der Nähe von Leibnitz in der Steiermark. Das berichtet ORF.at. Ein Hyundai Nexo ist mit einem 120 kW (163 PS) starken Elektromotor unterwegs und wird rein durch eine Brennstoffzelle mit Strom versorgt.



Das Fahrzeug gehört dem Taxiunternehmer Gerhard Kraus, der sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt hat: Er möchte zum ersten Taxiunternehmen werden, das zu 100 Prozent auf Wasserstoff - und die Brennstoffzelle - setzt. In der Brennstoffzelle wird Wasserstoff in Verbindung mit Sauerstoff in Energie umgewandelt.



Das Betanken eines Pkw dauert im Schnitt fünf Minuten, eine Tankfüllung kostet rund 54 Euro. Bisher gibt es allerdings nur fünf Tankstellen.