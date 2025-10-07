ESA übt Reaktion auf russische Jammer-Attacken

07.10.2025

Auf einer norwegischen Insel wurden Angriffe auf die Satellitennavigationssysteme simuliert.

Das Stören von GPS-Signalen gehört längst zur Tagesordnung - vor allem in der Nähe von Konfliktregionen und Kriegsschauplätzen, wie an den Grenzen zu Russland. Wie man auf solches GNSS-Jamming reagieren kann, was man dagegen tun kann und wie man die Systeme widerstandsfähiger machen kann, wurde im September in Norwegen getestet. Dort wird jedes Jahr eine entsprechende Testumgebung geschaffen. Auf der abgelegenen Insel Andøya hoch über dem Polarkreis wird dafür das absichtliche Stören der Global Navigation Satellite Systems (GNSS) simuliert. ➤ Mehr lesen: Landkarte zeigt, wo GPS-Jamming bei Flugzeugen auftritt

Signale werden gejammt © ESA

Die ESA beim Jammingtest Mehr als 360 Teilnehmer von 120 Organisationen aus mehr als 20 Länder nahmen am diesjährigen Jammertest teil. Zum wiederholten Mal war auch die europäische Raumfahrtagentur ESA mit dabei - mit dem Ziel, die europäischen Satellitennavigationssysteme resilienter zu machen. In Norwegen wurde die ganze Palette an Störungsmöglichkeiten simuliert. Die Teilnehmer können dabei ihre Systeme in einer realen Umgebung testen und die Analysen daraus in die Weiterentwicklung der Geräte einfließen lassen. ➤ Mehr lesen: Mysteriöse GPS-Attacken: Passagierjets vom Kurs abgekommen

Signale werden gespooft © ESA