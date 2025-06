Handliches Quanten-Gerät könnte GPS ersetzen

Das deutsche Fraunhofer-Institut für Angewandte Festkörperphysik hat ein neues Quantengerät entwickelt, das in Zukunft sichere Navigation ohne GPS bieten könnte. Das Quantenmagnetometer orientiert sich dabei am Magnetfeld der Erde, um seinen Standort zu bestimmen.

Der nicht einmal kugelschreibergroße Sensor soll Ende Juni auf der Fachmesse World of Quantum in München vorgestellt werden. Laut Presseaussendung kann es kleinste Magnetfelder mit einem "bisher unerreichten Maß an Flexibilität und Präzision messen". Mit dem Sensor seien verschiedene Messungen möglich - von elektrischen Signalen in den Nervenbahnen, in der Mikroelektronik bis hin zu den Magnetfeldern der Erde.

Nicht störanfällige GPS-Alternative

Ähnlich wie Vögel, die sich ebenfalls am Magnetfeld der Erde orientieren, könnte das eine vielversprechende GPS-Alternative darstellen. Das Erdmagnetfeld zeigt nämlich nicht nur den magnetischen Nord- und Südpol an, es weist auch regionale Unterschiede auf, die zur Orientierung beitragen. Außerdem gilt es nicht als störanfällig - anders als Satellitennavigation, die durch Störattacken außer Gefecht gesetzt werden kann.