Ethereum steuert auf Rekordhoch zu

Besitzer*innen der Kryptowährung Ethereum dürften mit den jüngsten Entwicklungen zufrieden sein. So stieg ETH zuletzt massiv an. Laut Daten von Coinmarketcap (Stand 1. September 14.00) stieg der Kurs von ETH in den vergangenen 24 Stunden zwar „nur“ um 3 Prozent an – das Plus in den vergangenen 7 Tagen liegt jedoch bei knapp 13 Prozent. Der Kurs notierte Mittwochnachmittag bei 3.533 US-Dollar.

Mehrere populäre Krypto-Influencer*innen glauben, dass der Spitzenwert noch nicht erreicht ist und sprechen bereits vom „Monat von Ethereum“. Der Ausbruch nach oben betrifft sowohl den Kurs ETH zu US-Dollar als auch den Kurs ETH zum Krypto-Platzhirschen Bitcoin.

Für Simon Dedic von Moonrock Capital ist es konservativ prognostiziert, wenn ETH „nur“ 4.000 Dollar erreicht – ein optimistisches Szenario wären 5.000 Dollar.