"Ever Given" zeichnete Penis vor Suezkanal-Blockade

Beim Warten auf die Kanaleinfahrt zeichnete das Containerschiff per GPS einen Penis ins Rote Meer.

Zu allem Ungemach durch die Blockade des Suezkanals kommt für die Crew des Containerschiffs "Ever Given" nun auch eine peinliche Enthüllung. Das Schiff hatte beim Warten auf die Einfahrt in den Kanal offenbar im Roten Meer ein paar Schleifen gezogen, die auf Satellitenkarten wie ein riesiger Penis samt Hoden aussehen. Wie Vice berichtet, kann der restliche Kurs zusätzlich noch als Hintern interpretiert werden.