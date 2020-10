Fabrik brütet 100.000 Tonnen Insekten

Strenge Regeln

Einen Markt für Futterinsekten gibt es erst seit ein paar Jahren, derzeit gelten in Europa strenge Regeln, nur sieben Insekten (siehe Grafik) dürfen als Futtermittel für Fische verwendet werden, und diese wiederum nur mit streng regulierter Nahrung gefüttert werden. Auch in Österreich läuft die Futtermittelproduktion aus Insekten langsam an: Im oberösterreichischen Antiesenhofen hat Simon Weinberger eine eigene Produktion gestartet, nicht mit Mehlwürmern, sondern mit Soldatenfliegen.

„Wir haben vor fünf Jahren begonnen“, erzählt Weinberger den Werdegang seiner Firma Ecofly.at. „Wir haben schon lange eine Fischzucht. Weil das Fischfutter vor allem aus Fischmehl, Soja- und Erbsenprotein besteht, haben wir uns damals überlegt, wie man den Anteil an Fischmehl und die Importe aus Südamerika reduzieren oder ganz ersetzen könnte. Insektenlarven, die eigentlich mit Abfällen aus der Lebensmittelindustrie gefüttert werden, waren da die nahe liegende Lösung.“