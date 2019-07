Facebook will Kryptowährung nur mit Genehmigung starten

Facebook will seine geplante Kryptowährung Libra – futurezone hat sie vorgestellt – nur mit Zustimmung der Aufsichtsbehörden einführen.

Keine Konkurrenz

Bedenken müssten vor dem Start ausgeräumt werden, hieß es in einem für eine Anhörung im US-Kongress vorbereiteten Redetext von dem für Libra zuständigen Facebook-Manager David Marcus.

Libra solle weder als Konkurrenz zu traditionellen Währungen aufgebaut werden noch in die Geldpolitik eingreifen. „Für die Geldpolitik sind die Notenbanken zuständig“, so Marcus. Er soll am Dienstag und Mittwoch im US-Kongress Rede und Antwort stehen.