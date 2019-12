Fehlende Spezialeffekte: Cats-Film wird gepatcht, während er im Kino ist

Obwohl bei Filmen selten nachträgliche Änderungen vorgenommen werden, kommt es durchaus vor. So änderte Stanley Kubrick The Shining nachdem der Film das erste Wochenende im Kino gelaufen war. So wurde am Schluss eine 2-minütige Szene herausgeschnitten. Darin wurde im Krankenhaus verkündet, dass die Leiche von Jack nicht gefunden wurde.

Zu dieser Zeit wurde allerdings noch auf Film gedreht, was die Änderungen deutlich schwieriger machte, als bei digitalen Kopien, wie sie bei Cats verteilt werden. So könnten Patches zukünftig deutlich häufiger vorkommen.