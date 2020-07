Fledermaus in Menschengröße: Das steckt hinter dem viralen Bild

"Erinnert ihr euch, als erzählt habe, dass es auf den Philippinen Fledermäuse in Menschengröße gibt? Ja, das war es, worüber ich gesprochen habe", schrieb ein Twitter-User im Juni und hängte an den Tweet ein Foto einer riesigen Fledermaus an. Innerhalb kurzer Zeit ging der Tweet viral und wurde mittlerweile mehr als 100.000 Mal geteilt.

Seither sind zahlreiche Diskussionen entbrannt, in denen über die riesigen Fledermäuse gestritten wird. Mal wird behauptet, solche Fledermäuse gäbe es nicht, mal wird die Bezeichnung "Menschengröße" in Frage gestellt. Das originale Foto wurde übrigens bereits vor einem Jahr auf Reddit gepostet.